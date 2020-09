Coronavirus : Pas de prise en charge uniforme des coûts sanitaires

Le Conseil des États a tacitement enterré ce lundi une motion du National proposant une uniformisation de la prise en charge des tests de Covid-19.

Assureurs, médecins, hôpitaux et cantons n’auront pas à s’accorder sur une prise en charge uniforme des tests et autres coûts sanitaires de l’épidémie de Covid-19. Le Conseil des États ne veut pas non plus forcer le Conseil fédéral à fixer lui-même les règles. Il a tacitement enterré lundi une motion du National.