France : Pas de prison: Palmade placé dans un service d’addictologie

Avocate du passager marocain, Me Nathalie Fontanau a indiqué à l’issue de l’audience que son client «était en train de dormir» au moment de l’accident. «Il a été victime lui-même. On a tendance à l’oublier, il a été victime d’un accident de la circulation», a-t-elle déclaré à la presse.

Toujours en réanimation

«Dévastée»

À bord de cette Renault Megane, un Seine-et-Marnais de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans. Le pronostic vital de la femme, enceinte de six mois et demi au moment de l’accident, n’est plus engagé. D’après les déclarations mercredi de son avocat, Me Mourad Battikh, elle est «dévastée».