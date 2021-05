Vaud : Pas de prison pour celui qui avait caché et congelé le corps de sa femme

Le Tribunal criminel du Nord vaudois a condamné, mardi, un homme à 12 mois de prison avec un sursis de deux ans. La victime est l’épouse, dont il était séparé tout en vivant sous le même toit.

Le Tribunal criminel du Nord vaudois a rendu, mardi, son verdict dans l’affaire d’un quinquagénaire suisse d’abord accusé d’avoir tué sa femme en 2016 à Orbe (VD) avant que cette charge ne soit abandonnée par le procureur Laurent Contat, qui a finalement privilégié la piste de l’homicide par négligence et l’omission de prêter secours. Il avait requis, il y a exactement une semaine, une peine de 14 mois avec un sursis de 2 ans. Il a été condamné à 12 mois de prison avec un sursis de deux ans. «L’accusé est impliqué dans un processus fatal mais il n’a pas été possible d’en établir les circonstances», a déclaré la présidente Véronique Pittet. Le Tribunal a écarté la piste du meurtre ainsi que de l’homicide par négligence qui serait survenue après une dispute mortelle. Mais il lui a été notamment reproché l’omission de prêter secours, l’atteinte à la paix des morts et l’escroquerie à l’assurance de celui qui a touché de manière indue les rentes de l’épouse dont il avait caché le décès.