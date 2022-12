Lausanne: Pas de prison pour l’écrivain d’extrême droite Alain Soral 

Peine de 30 jours-amende à 50 francs

Il a eu partiellement gain de cause. Alain Soral a été condamné pour diffamation à une peine ferme de 30 jours-amende à 50 francs. Mais les infractions de discrimination et d’incitation à la haine n’ont pas été retenues par le Tribunal. Le prévenu devra également verser 500 francs de tort moral à la plaignante et supporter ses frais de défense fixés à 7000 francs. «Dans une société démocratique, même si la liberté d’expression a des limites, on ne peut pas répondre par une sévérité extrême à des propos extrêmes», a déclaré la présidente du Tribunal.