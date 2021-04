France : Pas de procès pour le meurtrier d’une sexagénaire juive tuée à Paris

Hospitalisé en psychiatrie, le jeune homme qui a battu puis défenestré Sarah Halimi en 2017 est pénalement irresponsable, a tranché la Cour de cassation mercredi.

La Cour de cassation a confirmé mercredi l’irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi, une sexagénaire juive tuée en 2017 à Paris, entérinant ainsi l’absence de procès pour le jeune homme, hospitalisé en psychiatrie depuis ce crime, qui a provoqué débat et émotion depuis quatre ans.

La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, qui juge le droit et non les faits, a rejeté le pourvoi formé par la famille de Sarah Halimi contre la décision rendue en 2019 par la cour d’appel de Paris, qui avait déclaré le jeune homme irresponsable pénalement, sur la base de trois expertises, selon lesquelles il avait commis les faits lors d’une «bouffée délirante» sur fond de forte consommation de cannabis.