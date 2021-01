Etude : Pas de propagation rapide du Covid-19 dans les écoles

Selon une étude américaine, les établissements scolaires qui respectent toutes les mesures contre le virus n’ont pas constaté une augmentation significative des transmissions au niveau local.

Les chercheurs, travaillant pour les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), ont passé en revue les données d’études ayant pour cadre des écoles dans trois Etats américains, et certains pays européens. Leur analyse a été publiée mardi dans le Journal of the American Medical Association (JAMA).