Suisse - Pas de protection contre le licenciement pour les jeunes papas

Mauvaise nouvelle pour les jeunes pères qui ont droit à un congé paternité. Ils ne seront pas protégés contre le licenciement à l’image des jeunes mamans pendant leur congé maternité. Le Conseil fédéral a refusé une motion en ce sens de Greta Gysin (Verts/TI) soutenue par des députés du PS, des Verts, du Centre et du PLR.

Et de rappeler que la Suisse ne serait pas le premier État à introduire une protection contre le licenciement pour les jeunes pères, puisque la France, par exemple, a déjà corrigé en ce sens la loi sur le travail.

En connaissance de cause

Dans sa réponse ce jeudi, le Conseil fédéral explique que lors des discussions sur l’initiative pour le congé paternité et son contre-projet (accepté en septembre 2020), les Chambres avaient précisé que «contrairement à ce qui prévaut pour la mère pendant la grossesse et la maternité, le contrat de travail du père qui a droit à un congé peut être résilié par l’employeur». Pour Berne, «le législateur a donc renoncé en connaissance de cause à prévoir une protection contre le licenciement similaire à celle dont bénéficie la mère après l’accouchement».