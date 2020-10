Ce n’est pas à cela que les alentours de l’aire d’arrivée à Wengen ressembleront en janvier prochain. KEYSTONE

Suite à une analyse approfondie de la situation relative au Covid-19 et d’entente avec Swiss-Ski, les organisateurs suisses des épreuves de Coupe du monde de ski alpin 2020-2021 ont décidé que leurs compétitions se dérouleront en principe sans public cet hiver.

L’objectif premier de Swiss-Ski et des organisateurs suisses des épreuves de Coupe du monde est d’assurer le bon déroulement de tous les événements en Suisse lors de la saison 2020/21, et ce, malgré le contexte difficile. Il convient simultanément de minimiser les risques sanitaires pour tous les groupes de personnes impliqués. Depuis plusieurs semaines, les organisateurs des épreuves de Coupe du monde et Swiss-Ski entretiennent des échanges intenses et constructifs avec les différentes parties prenantes, en particulier Swiss Olympic.

Pas de villages, pas de tribunes

En considération des risques, il a été décidé que les épreuves de Coupe du monde de ski alpin et le concours de Coupe du monde de saut à skis à Engelberg se dérouleront sans public. Seuls quelques invités assisteront éventuellement aux compétitions sur place dans des zones spécifiques à l’écart des équipes.

Aucune tribune de spectateurs ne sera érigée à St-Moritz, Adelboden, Wengen, Crans-Montana, Lenzerheide et Engelberg; les organisateurs renonçant également à la mise en place de villages des fans et de chapiteaux dans les aires d’arrivée et les localités accueillant les épreuves de Coupe du monde. Les cérémonies de remise des prix et les tirages au sort des dossards s’effectueront également sans public.

Swiss-Ski et les organisateurs suisses des épreuves de Coupe du monde continueront à suivre de très près l’évolution de la situation relative au Covid-19 et resteront en contact étroit avec les autorités nationales et cantonales. Ils se réservent le droit de procéder à des ajustements du concept relatif aux spectateurs en fonction du développement de la pandémie en Suisse.

Nouvelles offres numériques

Grâce au concept de protection élaboré conjointement, Swiss-Ski et les organisateurs des épreuves de Coupe du monde sont convaincus de pouvoir assurer le bon déroulement des différentes compétitions sur la neige suisse, aussi bien sur le plan sportif que de la sécurité.

«Nous travaillons d’arrache-pied avec les organisateurs, notre diffuseur hôte SRG SSR et toutes les parties prenantes pour offrir aux amateurs de sports de neige du monde entier, ainsi qu’à nos partenaires et sponsors, un produit audiovisuel de qualité pour les différentes plateformes, a expliqué Diego Züger, co-directeur marketing de Swiss-Ski. Nous souhaitons également impliquer les fans via de nouvelles offres numériques, telles que le FIS E-Game et un jeu de pronostics (Predictor Challenge).»