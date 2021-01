Le retour de Luca Aerni

Yule en difficulté

Leader de l’équipe, Daniel Yule connaît le premier ralentissement de sa carrière. «Je ressens de la frustration et de la déception, reconnaît-il. La saison dernière, il me suffisait presque de mettre les skis dans la direction de la ligne d’arrivée pour être rapide. Ces temps, c’est plus compliqué. En course, divers facteurs ont fait que les choses n’ont pas tourné en ma faveur. C’est aussi la beauté du ski alpin: difficile de discuter avec le chrono. Mais je suis prêt à aller au combat. Il faudra se battre avec le cœur avec les conditions difficiles à Chamonix.»