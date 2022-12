Suisse : Pas de record de colis pour la Poste lors du Black Friday

Avec 7,1 millions de colis livrés pendant la période du Black Friday et de la Cyber Week, la Poste n’atteint pas son record absolu. Il date de 2021 avec 7,4 millions de colis.

À la Poste, la période de Noël commence dès la dernière semaine de novembre. «Les innombrables promotions offertes lors du Black Friday et durant la semaine consécutive de la Cyber Week ont de nouveau fait bondir les commandes en ligne», explique le géant jaune, dans un communiqué de presse. Entre le 21 et le 29 novembre ce sont 7,1 millions de colis qui ont été triés et distribués dans toute la Suisse.