Suisse : Pas de régularisation générale des sans-papiers

Le Conseil fédéral estime que la législation actuelle est suffisante. Il veut s’en tenir à des examens au cas par cas des sans-papiers en Suisse.

Selon les estimations, entre 58’000 et 105’000 sans-papiers vivraient en Suisse, l’estimation la plus probable étant de 76’000 personnes, selon un rapport dont a pris acte le gouvernement vendredi. Ces personnes sont soit des étrangers qui n’ont jamais été au bénéfice d’un titre de séjour et qui travaillent, soit des étrangers qui ont perdu leur droit à rester en Suisse.