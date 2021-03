Ce vendredi, les Sages devront une nouvelle fois prendre une décision compliquée. Après qu’ils ont proposé diverses réouvertures aux Cantons, la semaine dernière, les contaminations ont augmenté quotidiennement. Parmi les quatre critères épidémiologiques observés par le Conseil fédéral pour décider des réouvertures ou non, deux ne sont actuellement pas remplis: le taux de reproduction (valeur R) était de 1,14 le 5 mars dernier et l’incidence a frôlé les 200. Le taux de positivité, en revanche, se situe juste en dessous de 5% et la Suisse compte actuellement suffisamment de places aux soins intensifs.