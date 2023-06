Afrique: Pas de répit au Soudan, après deux mois de combats

Les affrontements ont éclaté le 15 avril dans ce pays d’Afrique de l’Est, l’un des plus pauvres du monde, entre l’armée, commandée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), du général Mohamed Hamdane Daglo.

«Plus rien»

Le chef de l’armée a accusé jeudi les FSR d’avoir capturé et tué le gouverneur de l’Etat du Darfour-Ouest, Khamis Abdullah Abakar, après qu’il a donné un entretien par téléphone à une télévision saoudienne mercredi, où il critiquait les paramilitaires. Les FSR ont nié être responsables de cet «assassinat» mais selon l’ONU, «des récits convaincants de témoins attribuent cet acte aux milices arabes et aux FSR».

Jeudi, Washington a dénoncé les «atrocités» commises au Darfour-Ouest et jugé «crédibles» des informations faisant état de violations des droits humains par les paramilitaires, notamment des «viols et d’autres formes de violences sexuelles».

En deux mois, aucun scénario de retour à la paix ne se dessine. À Khartoum, des quartiers entiers n’ont plus d’eau potable. L’électricité fonctionne quelques heures par semaine et la plupart des hôpitaux dans les zones de combat sont hors d’usage.

Les violences ont fait plus de 2000 morts, selon le dernier bilan de l’ONG ACLED. Plus de 2,2 millions de personnes ont fui, dont plus d’un million ont quitté Khartoum, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), tandis que plus de 528’000 réfugiés sont arrivés dans les pays voisins.