Catastrophe : Pas de répit en vue sur le front des incendies dans l’Ouest américain

Les États-Unis connaissent un début de saison des incendies précoce. Oregon et Californie sont particulièrement touchés par des feux qui brûlent davantage de végétation qu’en 2020.

En Californie, les pompiers s’inquiétaient de l’avancée du Dixie Fire, dont la trajectoire rappelle celle du Camp Fire de 2018, tristement célèbre pour avoir quasiment rayé la ville de Paradise de la carte et tué 86 personnes – vraisemblablement l’incendie le plus meurtrier des États-Unis depuis un siècle. Les autorités ont invité les habitants de plusieurs bourgs voisins à évacuer la zone.

Le Bootleg Fire ravage l’Oregon

Si 2020 a été la pire année de l’histoire moderne de la Californie en matière d’incendies, il est de plus en plus probable que 2021 batte ce record: les feux ont consumé deux fois plus de végétation que l’an dernier à la même époque, selon les responsables de gestion d’incendie.

Mais c’est dans l’État voisin de l’Oregon – où se situe la ville de Portland – que les feux font en ce moment le plus de dégâts: toute la nuit, des pompiers ont combattu les flammes du Bootleg Fire, qui a déjà dévoré l’équivalent de près de 130’000 terrains de football, et ne cesse de grossir. Des pompiers de San Francisco ont été dépêchés sur place pour leur prêter main-forte.

Très précoce

L’agence nationale de gestion des feux a fait savoir qu’elle avait déjà activé son niveau d’alerte le plus élevé dans le pays, «en raison de la forte activité des incendies aux États-Unis et des ressources affectées à ces brasiers». C’est la première fois en dix ans que cet échelon est atteint si tôt.

Les feux font bien partie du cycle naturel des forêts de l’Ouest américain, mais chaque année, la saison des incendies commence de plus en plus tôt et s’achève un peu plus tard. Les scientifiques attribuent ce phénomène au changement climatique.