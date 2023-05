Vevey (VD): Pas de retour à la gratuité du parking le dimanche

La mesure avait été introduite l’été dernier: le parking en surface devenait payant le dimanche avec un tarif fixé à 2 francs de l’heure. En échange, les tarifs des parkings souterrains avaient été abaissés à 1 franc de l’heure. Le but était de ne plus voir des voitures tourner jusqu’à trouver une place en surface – voire se parquer hors case – et les inciter à se garer en sous-sol, puisque les trois parkings souterrains ouverts le dimanche offrent plus de 1000 places.