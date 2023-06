Pas de retour de flamme entre Kylie Jenner et Travis Scott

Kylie Jenner et Travis Scott ne se sont pas remis ensemble. Ils sont juste d’anciens amoureux qui parviennent à s’entendre malgré la rupture pour le bien de leurs deux enfants, Stormi, 5 ans, et Aire, 1 an. Et bien que l’Américaine de 25 ans ait été très claire en déclarant qu’aucune réconciliation avec le rappeur de 32 ans n’était possible, certains fans du couple qu’ils formaient voulaient encore y croire.