Union européenne : Pas de retour prématuré de règles budgétaires strictes

Paolo Gentiloni, commissaire aux Affaires économiques de l’UE, a affirmé vendredi qu’il n’est pas opportun de réinstaurer les règles de disciplines budgétaires tant que l’économie est affectée par la pandémie.

Pour stimuler les dépenses publiques afin de faire face à la récession provoquée par le nouveau coronavirus, l’UE a suspendu en mars l’application des règles du Pacte de stabilité et de croissance, qui impose un certain niveau de dette et de déficit à chaque État.