Hockey sur glace: Pas de revanche pour Lausanne à Fribourg

Le 2 avril dernier, à la BCF Arena, Fribourg dominait une quatrième fois Lausanne en l’espace de cinq matches et se qualifiait pour les demi-finales des play-off. Six mois plus tard, rien n’a changé ou presque. Car Gottéron, qui évoluait toujours sans Reto Berra (touché au dos) et avec seulement quatre étrangers, a une nouvelle fois pris le meilleur sur de valeureux Lions (5-2).