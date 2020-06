Avenches (VD)

Pas de Rock Oz’ ni de Tattoo en 2022

Des travaux importants de rénovation de l’amphithéâtre romain auront lieu dans deux ans, obligeant les deux festivals qui s’y jouent

Auncune musique ne sortira des vénérables arènes en 2020, la faute au virus. Et il faudra profiter à fond des deux festivals qui s’y dérouleront en 2021 puisqu’ensuite le monument sera fermé pour rénovation. «Aujourd’hui, ces travaux, on les fait parce qu’il y a nécessité. C’est ça ou devoir fermer les arènes», a expliqué à «24heures» Nicole Minder, cheffe de service aux affaires culturelles du canton de Vaud.

«Cette annonce a au moins le mérite de clarifier les choses. Le Rock Oz’ pourra fêter son 30e anniversaire dans les arènes en 2021», a réagi Charlotte Carrel, fondatrice du festival. Des options pour maintenir le festival, y compris hors des arènes, sont à l’étude: «On souhaite maintenir une activité culturelle dans la région et le Rock Oz’ continuera sous une autre forme et dans un autre contexte». Du côté de l’Avenches Tattoo, il est clair que l’événement aura lieu, mais ailleurs. «Il n’y a pas d’autres arènes de ce type en Suisse romande, mais il y a certainement d’autres lieux qui pourraient accueillir le seul festival romand de musique militaire. Nous n’excluons aucune piste en Romandie, mais le but serait de rester dans le canton de Vaud», résume le directeur de production.