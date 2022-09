Arte : Pas de saison 3 pour «En thérapie»

La série à succès réalisée par Éric Toledano et Olivier Nakache ne reviendra pas pour de nouveaux épisodes sur Arte.

Lancée en février 2021 sur Arte, en pleine pandémie de Covid, la première saison de «En thérapie» a été un véritable carton. La suite, proposée en avril 2022, a connu le même succès. On s’attendait donc à ce que la chaîne française et les réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache repartent pour un tour. Ce ne sera malheureusement pas le cas.