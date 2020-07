Pas de salaire en cas de quarantaine après un séjour à l’étranger

Rédiger un nouveau commentaire

Totalement d’accord avec ça. Si t’as les moyens d’aller en vacances dans un pays considéré à risque, t’as qu’à assumer 10 jours sans salaire, ça ferait partie de ton budget. Autrement réfréner en Suisse et dépense ton argent ici, c’est ainsi qu’on relancera l’économie et sauveront des emplois

C’est juste, tu prends un risque t’assumes. Et quelques semaines sans salaire c’est pas ça qui va te mettre en faillite personnelle. Alors oui tu te rationnes, tu dépenses pour ce qui est utile et fini. Après je comprends la colère de ceux qui ont vu des milliers de personnes se rassembler impunément sous leurs fenêtres... Mais là aussi t’assumes les choix des gens pour lesquels tu votes j’ai envie de dire..

Asta 03.07.2020 à 13:11

Comment déterminer avec précision et de manière irréfutable quand et comment a eu lieu la contamination? Et si c’était dans le train ou le bus Suisse qui ramène cette personne à son domicile de retour de vacances ?