Pas de Salon de l’auto en 2021?

Le Geneva inernational motor show a renoncé au prêt proposé par le Canton de Genève. Il a annoncé ne pas pouvoir assurer qu’il y aura bien une édition 2021 de l’événement.

Autre point d’achoppement entre le Gims et le Canton, l’exigence de sous-traiter entièrement l’événement à Palexpo SA. La fondation a souligné que cette condition «n’est pas acceptable», car«contraire aux statuts et notamment à la raison d’être de la Fondation depuis plus de 100 ans».

La fondation rappelle que l’annulation du Salon de l’auto 2020 à quatre jours de son inauguration «a eu pour effet de fortement fragiliser la situation financière de la Fondation pour l’organisation du Gims». Néanmoins, elle assure poursuivre ses «recherches afin de retrouver, au plus vite, une stabilité financière et envisager l’organisation d’une prochaine édition». Pour rappel, selon les chiffres fournis par le Gims, la manifestation attire quelque 600’000 visiteurs par an et génère des retombées économiques de l’ordre de 200 millions de francs pour le Canton de Genève.