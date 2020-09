Football : Pas de sanction contre Neymar et Alvaro Gonzalez

Les joueurs s’étaient pris de bec lors du dernier PSG – OM, mais les preuves ne sont pas fiables pour la Ligue.

Le Brésilien était accusé d’avoir échangé des propos homophobes et racistes envers les défenseurs de Marseille Alvaro Gonzalez et Hiroki Sakai, mais la commission de discipline a constaté une «absence de fiabilité» du rapport d’expertise, et une absence de «corrélation» entre les auditions des deux joueurs et les conclusions de ce rapport, selon son président Sébastien Deneux.