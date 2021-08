Appartenance cantonale de Moutier (BE) : Pas de sanction pour les participants aux rassemblements

Malgré une dénonciation pénale pour non-respect des mesures sanitaires, le Ministère public passe l’éponge.

La police, en amont de la votation, avait d’aill e urs e ntretenu des contacts réguliers a vec les autorités municipales et les militants de chaque camp et avait considéré qu’une approche proportionnée par rapport aux règles sanitaires et à leur éventuelle violation était la plus judicieuse et raisonnable. La police s’est dès lors attelée à exhorter les différents acteurs de ce dossier politique à appeler à la retenue et au respect des prescriptions sanitaires, privilégiant ainsi une démarche préventive plutôt que répressive, tant avant que pendant les rassemblements.