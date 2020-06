Session

Pas de serrage de vis pour les ligues sportives

Le Conseil des Etats a approuvé une rallonge budgétaire de 14,9 milliards pour financer la lutte contre le Covid. Mais il ne veut pas pénaliser les ligues qui souhaitent obtenir des prêts.

Les prêts pour les ligues de football et de hockey sur glace ont été contestés et discutés en longueur par les sénateurs.

La crise du coronavirus pourrait coûter presque deux fois plus cher à la Confédération. Le Conseil des Etats a approuvé jeudi sans opposition une rallonge budgétaire de 14,9 milliards de francs pour financer les mesures de lutte contre l’épidémie. Contrairement au National, il ne veut toutefois pas serrer la vis aux ligues sportives souhaitant obtenir des prêts.

La majeure partie de l’enveloppe, soit 14,2 milliards, doit permettre d’éviter que l'assurance chômage n’atteigne son plafond d’endettement de 8 milliards à cause de l’indemnisation du chômage partiel. «Si ce plafond est atteint, le Conseil fédéral devrait augmenter les cotisations salariales», a rappelé Peter Hegglin (PDC/ZG) pour la commission.

Prêts pour les ligues maintenus

Seuls les prêts pour les ligues de football et de hockey sur glace ont été contestés et discutés en longueur. Pour Benedikt Würth (PDC/SG), la proposition n’apporte pas de solutions et il faudrait la rayer du projet. La solidarité exigée entre les demandeurs d’emprunt est problématique, selon lui.