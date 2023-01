Pas de solution pour les ados souffrant de troubles psychiques

Me Vincent Spira, le curateur d’un jeune placé à la prison de la Clairière, déplore le manque de lieux médicalisés pour les mineurs victimes de troubles psychiques et dénonce l’inaction des politiques.

Me Vincent Spira réclame davantage de foyers spécialisés pour les jeunes victimes de troubles psychiques. 20min/jef

La Clairière, le Centre genevois d’observation et de détention pour mineurs, accueille de plus en plus de jeunes souffrant de graves troubles psychiques. Or, plusieurs observateurs s’accordent à dire que le lieu est inadapté à ce type de profils. La justice les y place néanmoins parfois, faute de mieux. Me Vincent Spira est le curateur d’office d’un jeune souffrant de tels troubles ainsi que d’un retard mental, dont une partie du personnel de la Clairière estime qu’il n’a rien à faire là, allant jusqu’à se demander si la situation, relatée la semaine passée par «20 Minutes» , n’est pas génératrice d’une forme de maltraitance. En raison du secret professionnel, l’avocat ne peut évoquer le cas particulier, mais dresse un tableau sans concession du contexte et presse les politiques d’agir.

Quel regard portez-vous sur la pénurie d’institutions adaptées, que tous les intervenants évoquent?

Le problème est connu depuis des années, il est généralisé à toute la Suisse romande. Or, il ne suscite guère de réflexions chez les politiques. Ils ne font rien pour les mineurs en proie à des affections psychiatriques voire des retards mentaux, qui ont besoin d’un encadrement médical parfois fermé (mais pas uniquement fermé) pour les protéger contre eux-mêmes, et protéger la société.

Existe-t-il une catégorie d’âge plus problématique que d’autres?

Le problème est particulièrement aigu pour les jeunes gens de 16 à 18 ans, proches de la majorité. L’Office médico-pédagogique dit en substance: «votre protégé n’est pas majeur, donc il ne peut pas intégrer d’institution pour majeurs. Mais il n’est plus assez mineur pour être placé dans une institution pour mineurs.» Il existe une espèce de no man’s land pour cette tranche d’âge.

Que se passe-t-il alors pour ces jeunes?

Des établissements médicalisés fermés, il n’y en a pas. Dans les foyers, il n’y a plus de place, les listes d’attente sont longues comme le bras. Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) ne peut donc quasiment rien faire, sa marge de manœuvre est plus que limitée. Il n’a pas d’autre solution que la Clairière, même si tout le monde considère que ce n’est pas ce qu’il faut. C’est un constat dramatique et consternant. Les politiques en ont conscience, mais entre la conscience et le faire, il y a un fossé. Le Parlement ne fait rien et il est patent que le Département de l’instruction publique ne se préoccupe pas du sujet notamment pour créer et ouvrir des foyers spécialisés.

Quid des HUG, dont la pratique est centrée sur les crises, pas sur le suivi stationnaire?

Si le jeune est en crise aiguë, les HUG le reçoivent et le médicamentent (ndlr: à l’unité Salève, qui dispose de huit places). Le traitement fait rapidement effet. L’adolescent est alors renvoyé chez lui ou dans le foyer où il est déjà placé. Et si, quinze jours après, il fait une nouvelle crise, il est à nouveau admis et traité. Cela revient à panser une plaie sans la soigner. Je pense que les HUG devraient sortir du principe d’«urgence ponctuelle», distinguer les cas vraiment nécessaires des autres, et se donner les moyens d’accueillir et de garder des jeunes hors période de crise.

Là, ils sont livrés à eux-mêmes?

Sans solution ni pour eux, ni pour leurs parents. Mais les laisser chez eux, ce n’est pas possible, car la charge parentale n’est pas gérable. Comment contenir un adolescent s’il fugue, s’il brandit un couteau? Pour une famille, c’est trop lourd. On fait face à une carence hallucinante! Il y a bien l’hôpital vaudois de Cery, qui dépend du CHUV et assure un suivi stationnaire psychiatrique pour les mineurs. Ils sont compétents, mais ne disposent que de quatre à cinq places! En réalité, ces jeunes sont «parqués nulle part». Les politiques feignent de l’ignorer.

Le personnel de la Clairière estime ne pas être formé pour prendre en charge de tels profils, mais le docteur Patrick Heller, responsable de l’unité de psychiatrie pénitentiaire, le juge très compétent. Qu’en pensez-vous?

Je suis impressionné par le travail que les employés de la Clairière parviennent à accomplir dans le cadre d’une mission qui n’est pas la leur. Ils le font avec tact, intelligence, humanité et dignité, alors que ce n’est pas leur job. Bien sûr, ils ont raison de dire qu’ils ne sont pas formés, mais ils y arrivent en raison de leur sensibilité et de leur dévouement.

Pourtant, eux-mêmes se posent la question d’une éventuelle maltraitance.

Je pense qu’ils vont un peu loin. Je comprends leur interrogation, ce questionnement les honore. Mais le terme de maltraitance est sévère. Je parlerais plutôt d’inadéquation: à la Clairière, il y a une forme de privation de la liberté, et quand le personnel voit un mineur qui n’a pas la faculté de comprendre, il doit s’y consacrer pleinement, pour lui faire entendre qu’il n’est pas puni.

Certains employés estiment que les foyers de Mancy ou de Pré-Lauret, gérés par l’OMP, seraient plus adaptés que la Clairière pour ces jeunes.

Ils ne le seraient pas forcément. D’abord car ils ne sont pas fermés et donc ne correspondent pas lorsque le mineur doit être contenu; ensuite parce qu’il n’y a pas assez de places, ni de moyens humains. Pour un jeune de ce type, il faut souvent un ou deux professionnels à plein temps. Ça coûte cher, je veux bien. Du coup, on se décharge sur les parents, qui finissent par se faire retirer la garde car ils n’arrivent pas à assumer, puis on tape sur le TPAE qui place les enfants. C’est un cercle vicieux.

D’après vous, la solution ne peut qu’être politique?