Parlement: Pas de statut juridique pour les réfugiés climatiques

Or, les personnes obligées de se déplacer et de franchir des frontières en raison du climat, ont de plus en plus besoin d’une protection internationale. Des conseils juridiques et l’élaboration de normes et de définition claires sont de plus en plus nécessaires pour les protéger, estimait-elle. «Il s’agit d’anticiper une situation vers laquelle on risque d’arriver», a-t-elle souligné.