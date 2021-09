VTT - Pas de Suissesse sur le podium à Lenzerheide

On trouve plus loin Alessandra Keller (7e à 2’00’’), Linda Indergand (9e à 2’48’’) et Nicole Koller (11e à 3’07’’). Par contre, la championne olympique et multiple championne du monde Jolanda Neff est passée totalement au travers de sa course: elle a terminé au 25e rang, à 6’09’’ de la gagnante du jour.