En février, 217 décès ont été enregistrés à Genève. Dans le détail, 189 personnes de 65 ans ou plus sont mortes, alors que le chiffre attendu se situait entre 211 et 259. Par ailleurs, 28 personnes de moins de 65 ans sont décédées, le chiffre attendu se situant entre 30 et 40. Cette tendance confirme le retour à la normale observé en janvier: 271 décès de personnes de 65 ans et plus, pour un chiffre attendu entre 238 et 285; 40 décès de personnes de moins de 65 ans, pour un chiffre attendu entre 34 et 44.