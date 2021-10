Genève : Pas de surmortalité observée en 2021 au bout du lac

Selon la statistique cantonale, le Covid n’a causé aucun surcroît de mortalité cette année, contrairement à 2020.

Rien de comparable à l’année 2020, donc, où deux vagues de surmortalité liées à la pandémie de Covid-19 et couvrant cinq mois avaient été enregistrées: la première de mars à avril, la seconde d’octobre à décembre. Cette année-là, 3775 décès de personnes de plus de 65 ans étaient survenus, soit presque mille de plus que la moyenne des dix dernières années (2776). En revanche, le nombre de décès d’individus plus jeunes (478) avait été très légèrement inférieur à la moyenne (484).