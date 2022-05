Afrique : Pas de survivants dans le crash d’un avion au Cameroun

Les 11 passagers d’un aéronef qui s’est écrasé mercredi dans une forêt au centre du pays sont morts, selon la radio d’État.

Les onze personnes qui se trouvaient à bord de l’avion qui s’est écrasé mercredi dans une forêt du centre du Cameroun sont mortes, a assuré jeudi la radio d’État CRTV dans son journal de mi-journée. L’appareil, affrété par une compagnie privée chargée de la maintenance de conduites d’hydrocarbures, avait à son bord «onze personnes, toutes ont péri dans le drame», a déclaré le présentateur de la CRTV. «Les pompiers ont travaillé dur et ont même ouvert la voie pour le site. Il n’y a pas de survivants», a confirmé à l’AFP un responsable du ministère des Transports, qui a requis l’anonymat.

L’avion, dont le type et la marque n’ont pas été rendus publics, reliait l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen à Belabo, dans l’est du pays. Il a été localisé dans la forêt près de Nanga Eboko, à quelque 150 km au nord-est de Yaoundé, selon le ministère des Transports. L’appareil était affrété par la Cameroon Oil Transportation Company S.A. (COTCO), une entreprise assurant la maintenance et l’entretien d’un pipeline entre le Cameroun et le Tchad voisin.