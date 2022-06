Guerre en Ukraine: Pas de task force pour traquer l’argent des Russes

Le Parti socialiste, les Vert.e.s et les Vert’libéraux ont échoué jeudi dans leur volonté de créer une task force pour traquer de manière plus efficace l’argent placé en Suisse par les oligarques russes. Il a manqué les voix du Centre, qui était d’accord de créer cette task force, mais ne pouvait pas suivre la gauche dans l’idée de confisquer les avoirs de certains, ce qui serait contraire à notre État de droit.

6 milliards sur 200 milliards

En attendant la fin de la guerre?

En s’adressant au conseiller fédéral Guy Parmelin, il a jouté «Vous dites avoir pris connaissance de la création de la task force multilatérale Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) et d’examiner si la Suisse pourrait y participer. Qu’attendons-nous au juste pour la rejoindre? Qu’il n’y ait plus un seul franc à saisir? Que tous les actifs aient disparu dans les méandres des mécanismes de la finance internationale? Que la guerre soit terminée?»

Très peu de Russes font l’objet de sanctions

Guy Parmelin lui a répondu: «Concernant ces 150 à 200 milliards de francs, je crois qu’ils constituent les fortunes, les avoirs de personnes russes en Suisse. Il faut effectivement rester prudents dans l’interprétation. Il y a très peu de personnes russes qui ont des avoirs en Suisse qui font l’objet de sanctions. Il faut éviter à tout prix de comparer, passez-moi cette expression triviale, des pommes et des poires. Ce qui est sanctionné est bloqué, cela doit se faire et c’est suivi d’effets.»

Des défis nouveaux

Pas de nouvelle instance de régulation

Le PLR et l’UDC étaient opposées à la motion socialiste. Pour Beat Walti (PLR/ZH): «Il faut en Suisse une mise en œuvre efficace des sanctions dans le privé et le public, les banques, les prestataires financiers, les avocats et tous les acteurs qui pourraient avoir affaire avec de tels fonds. Il existe actuellement une coordination efficace au niveau de l’État et nous invitons le Conseil fédéral à poursuivre sur cette voie. il ne faut pas créer une nouvelle instance de régulation, qui va prendre du temps et qui ne nous aidera pas à avoir plus d’efficacité». Même son de cloche à l’UDC avec Gregor Rutz (UDC/ZH): «Notre pays est un État de droit, la sécurité du droit y est garantie».