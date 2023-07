Yverdon-les-Bains (VD): Pas de taule pour des carrossiers ayant fomenté des accidents fictifs

Poursuivis pour escroquerie par métier et faux dans les titres dans le cadre de dix-neuf accidents fictifs de leurs clients et proches, un garagiste et son épouse ont bénéficié du sursis.

Un garagiste et son épouse ont été condamnés pour des accidents simulés avec leurs clients et des proches. dr

Un garagiste et son épouse ont été condamnés par le Tribunal du Nord vaudois à 24 et 20 mois de prison, respectivement, avec un sursis de trois ans pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Le procureur Christian Maire avait requis 32 mois de prison, dont 8 mois ferme, à l’encontre de Tiago* et 28 mois de prison dont 6 ferme pour Esmeralda*. Tout comme le procureur, la Cour a renoncé à ordonner l’expulsion du couple de Portugais, bien intégrés et au casier judiciaire vierge. Le verdict du Tribunal d’Yverdon vient d’être rendu par écrit aux parties mais sans les motivations du jugement.

Les deux prévenus avaient nié la moindre participation à pas moins de dix-neuf accidents simulés au détriment des assureurs. Finalement, certains cas n’ont pas été retenus.

Enquête baptisée «Banana» par la police

Lors de l’audience, il y a deux semaines, la chaleur était suffocante et les débats électriques entre le procureur et les deux avocats du couple de prévenus. «L’enquête de police a été baptisée «Banana». C’est pathétique, affligeant, surréaliste et révélateur», a critiqué Me Christian Zumsteg, l’avocat de Tiago.

En parlant d’un des accidents, le procureur a déclaré: «cette route peut être dangereuse». Les deux prévenus et leurs avocats ont bondi simultanément. Pour eux, cette sortie du procureur était de mauvais goût. Ce qui a étonné la présidente qui ne comprenait pas pourquoi une telle réaction face à un commentaire apparemment banal. «J’ai mon fils qui a failli mourir sur cette route. Il était passager et a subi un accident. C’est le procureur Christian Maire qui instruit l’affaire», a précisé Tiago en larmes. «L’appréciation du procureur est lamentable», avait enfoncé Me Christian Zumsteg. «Un procureur qui réplique est un procureur qui vacille», a-t-il renchéri.

Pas de plainte des assureurs

Dans sa plaidoirie, Me Christian Zumsteg a critiqué la longueur de la procédure en martelant incessamment «Tout ça pour ça». L’avocat neuchâtelois a notamment soutenu que l’absence des assureurs au procès prouve qu’ils n’ont subi «aucun dommage indu». Selon lui, le procureur s’est signalé par «un aveu de faiblesse» en incitant Tiago à avouer pour ne pas faire condamner son épouse. «Le silence n’est pas une preuve de culpabilité», a-t-il rappelé. Me Philippe Zumsteg s’est montré d’attaque dans sa plaidoirie. «Après huit ans d’enquête, ce dossier de 2000 pages est vide. L’acte d’accusation, c’est du flan. Le procureur devrait avoir honte. Comment peut-il expliquer le gaspillage de l’argent public avec environ 100’000 fr dépensés dans la procédure alors qu’aucune assurance n’a porté plainte», a critiqué Me Philippe Zumsteg. «Rarement, les enquêteurs de la police et le Ministère public n’avaient été autant pris à partie. La défense s’attaque sur la forme pour détourner l’attention sur les faits», avait déploré Christian Maire.