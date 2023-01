Pas de TGV Genève-Paris jeudi à cause de la grève en France

France : Pas de TGV Genève-Paris jeudi à cause de la grève

Aucun TGV ne circulera entre la France et la Suisse jeudi.

Jeudi, aucun TGV ne circulera entre la France et la Suisse, dans les deux sens, en raison de la journée de grève contre la réforme des retraites. Les lignes Lausanne-Genève-Paris et Zurich-Bâle-Paris sont concernées, indique la «Tribune de Genève». Par ailleurs, le trafic du Léman Express sera perturbé dès mercredi soir, et jusqu’à vendredi matin. Le détail des trains supprimés est encore inconnu. Enfin, le trafic aérien sera aussi impacté. Par exemple, à Orly, aéroport de liaison avec Genève pour easyJet, un vol sur cinq sera supprimé.