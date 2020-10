Par le biais d’un communiqué, la ville de Moudon (VD) a annoncé mardi renoncer à accueillir le Tour de Suisse l’année prochaine. La 84ème édition de la boucle cycliste nationale devait initialement s’arrêter dans la Broye pour une arrivée et un départ d’étapes les 10 et 11 juin 2020, avant son report en lien avec le Covid-19.

«Au vu du contexte sanitaire actuel dû à la pandémie de coronavirus et plus particulièrement en raison des grandes incertitudes et des difficultés qui en découlent pour notre comité local s’agissant du financement (recherche de sponsors, repas de soutien, etc.), c’est le cœur lourd que nous avons décidé, en concertation avec la municipalité, de renoncer à accueillir le Tour de Suisse en 2021», a dit Olivier Duvoisin, municipal chargé de la culture, du sport, du tourisme et vice-président du comité d’organisation des étapes moudonnoises.