Chine : Pas de trace de survivants, ni des boîtes noires du vol MU5735

Près de deux jours après le crash d’un Boeing de la China Eastern Airlines, avec 132 personnes à bord, les secours œuvrent dans des conditions difficiles, sur un terrain accidenté.

Les opérations des équipes de secours sont compliquées par le terrain accidenté et la végétation dense autour du site de la catastrophe.

Aucun survivant n’a été retrouvé en Chine plus de 30 heures après l’accident d’un Boeing-737 qui s’est écrasé dans une zone montagneuse du sud du pays, avec 132 personnes à bord, a indiqué, mardi soir, l’aviation civile chinoise. Les boîtes noires n’ayant pas encore été localisées, les autorités ont par ailleurs estimé prématuré de se prononcer sur les causes de la brutale chute de l’avion du vol MU5735 de la China Eastern Airlines. L’appareil assurait la liaison entre les grandes villes chinoises de Kunming (sud-ouest) et Canton (sud). Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, les passagers sont a priori tous chinois.