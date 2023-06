Pas de traces d’App Store alternatif dans iOS 17

Apple n’est pas pressé de se soumettre à l’obligation de proposer du sideloading d’applications sur ses systèmes d’exploitation. Lors de la présentation de ses nouveautés logicielles et matérielles, comme le casque de réalité mixte Apple Vision Pro , à la WWDC, la firme n’a pas évoqué de possibilité de télécharger des apps sans passer par son App Store. Aucune trace, non plus, n’a été décelée par les développeurs d’apps dans le code des versions bêta d’ iOS 17, future mise à jour majeure du système mobile de l’iPhone qui doit être rendue disponible en version finale cet automne pour le grand public.

Interrogé sur la question lors du podcast technologique «The Talk Show» de John Gruber, Craig Federighi, directeur de l’ingénierie chez Apple, a brièvement laissé entendre qu’Apple planchait sur le sujet: «Nous voulons nous assurer que tout ce que nous faisons est bon pour nos clients et la sécurité de nos clients», a-t-il déclaré. Il ajoute que la firme à la pomme travaille actuellement avec l’UE sur la façon dont l’entreprise pourrait respecter la réglementation. Il est probable qu’Apple attende le dernier moment pour intégrer cette option de la meilleure des manières dans le but de préserver ses affaires, les commissions prélevées sur la vente d’apps et d’abonnements lui rapportant une véritable manne, et protéger la sécurité de ses produits.