Neuchâtel – Pas de traces de GHB lors des analyses

Que faire en cas de problème

La gendarmerie rappelle ses recommandations, à savoir de ne pas laisser une personne en état d’ébriété seule et sans surveillance, appeler le 144 sans tarder si une personne perd connaissance, et aviser les organisateurs de la soirée et la police en cas de suspicion d’ingestion d’un produit indéterminé; dans ce cas, si possible, isoler le verre de la victime et son contenu pour les remettre à la police.