Fribourg : Pas de train durant presque tout le week-end

En raison de travaux, les trains seront remplacés par des bus à Fribourg et alentour.

Menés par les CFF, les travaux de renouvellement des enclenchements (qui pilotent notamment les signaux et les aiguillages) de Fribourg, Guin et Schmitten, débutés en octobre 2019, sont presque terminés. La mise en service des nouvelles installations aura lieu entre vendredi et dimanche. Cette phase du chantier nécessite l’interruption du trafic ferroviaire en gare de Fribourg.

Ainsi, vendredi dès 21h, les trains des lignes régionales S1 (Fribourg–Thoune), S30 (Fribourg–Yverdon-les-Bains) et S20/21 (Fribourg–Neuchâtel/Morat) seront remplacés par des bus entre Fribourg et Flamatt et entre Fribourg et Givisiez. Le trafic régional reprendra à la normale dimanche dès 5h15.