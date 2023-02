Zurich : Pas de tromperie, c’est bien de la bufflonne sur votre «pizza bufala»

Le laboratoire cantonal a voulu savoir si les pizzerias faisaient leur beurre en garnissant les plats de mozzarella de lait de vache au lieu de bufflonne, plus chère. Mais tout est en ordre.

La mozzarella di bufala, au lait de bufflonne, est meilleure et plus chère que sa concurrente au lait de vache. De quoi mettre la puce à l’oreille du Laboratoire cantonal du département de la santé de Zurich, qui a eu des soupçons. Peut-on être sûr que les restaurants ne mettent pas de la vache plutôt que de la bufflonne sur les pizzas pour faire des économies? Avec de l’huile piquante, de la roquette ou du jambon de Parme, peut-être que les moins fins gourmets n’y verraient que du feu.

Eh bien non, se réjouit l’office lors de la publication de ses résultats mercredi. Des prélèvements ont été effectués dans 19 pizzerias zurichoises et ont été analysés en laboratoire. Résultat: dans 18 d’entre elles, la bufala était bien de la bufala. Et dans la dernière, c’était de la mozza de lait de vache… mais l’office a conclu qu’il n’y avait pas tromperie car elle ne faisait pas croire aux clients qu’il s’agissait en réalité de bufala.