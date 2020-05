Pas de vacances au Royaume-Uni sans quatorzaine

L'espace commentaires a été déactivé

Alex Ferrari 22.05.2020 à 14:00

On devrait faire pareil en Suisse. Car on va faire quoi avec les Russes, américains et Brésiliens qui veulent venir en Suisse voir la famille ! Il y a des communautés énormes de ces pays à Genève ! On se prendra pleins de cas importés si on est pas strict et a mal tous les efforts effectués jusqu’à maintenant !