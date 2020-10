Coronavirus : Pas de vaccination générale prévue au Royaume-Uni

Les personnes vaccinées en priorité seront les seniors et les professions à risque a fait savoir le gouvernement britannique.

Le programme de vaccination contre le Covid-19 au Royaume-Uni s’adressera, s’il est possible, en priorité aux plus âgés et aux professions à risque mais pas à toute la population, a indiqué la responsable du dossier auprès du gouvernement britannique.

«On parle du «temps qu’il faudra pour vacciner toute la population» mais c’est erroné. Il n’y aura pas de vaccination des personnes de moins de 18 ans. Ce sera un vaccin pour les seuls adultes, pour les personnes âgées de plus de 50 ans, et particulièrement pour le personnel soignant, le personnel des maisons de retraite et les plus fragiles», a-t-elle précisé.