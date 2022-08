Variole du singe : Pas de vaccination pour les Suisses en France voisine

Pour les Suisses, il n’est pas possible d’aller en France voisine pour se faire vacciner contre la variole du singe. Alors que des vaccins ne sont toujours pas autorisés en Suisse, les centres de vaccination situés non loin de Genève, comme à Saint-Julien-en-Genevois ou à Annecy, sont submergés d’appels de citoyens suisses, relate la RTS. Mais ils reçoivent toujours la même réponse: les doses sont réservées aux résidents et ne suffisent pas à satisfaire la demande locale. A Saint-Julien, il n’y en a qu’une quinzaine de disponibles par semaine.