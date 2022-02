Football – Pas de vainqueur dans le derby du lac de Neuchâtel

Dans une explication suivie par 1250 spectateurs, Yverdon a globalement maîtrisé la période initiale. Signe de la confiance qui l’habite actuellement, c’est lui que l’on a le plus vu et qui a su le mieux combiner. Face à des Neuchâtelois très attentistes, il devait en résulter quelques situations chaudes devant la cage de Guivarch sans que cela ne débouche sur une occasion sérieuse pour autant. Alors que Beleck (tir contré) et Koné (tête au-dessus) avaient chacun procuré quelques frissons au kop neuchâtelois, la chance la plus nette allait échoir au même Koné mais celui-ci manquait le ballon en voulant se retourner.