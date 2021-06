Euro 2020 : Pas de vainqueur entre la Croatie et la République tchèque

Ni la Croatie, ni la République tchèque n’ont pu s’imposer, malgré des réalisations de Patrik Schick sur pénalty (0-1, 37e) et Ivan Perisic (1-1, 47e).

La Croatie, vice-championne du monde, et la République tchèque n’ont pu se départager (1-1) vendredi à Glasgow lors de la deuxième journée de l’Euro (groupe D) et ont conservé leur chance de qualification pour les huitièmes de finale.

La tendance semble cependant plus favorable à la République tchèque, victorieuse de son premier match contre l’Écosse à Glasgow (2-0), qu’à la Croatie, battue 1-0 par l’Angleterre à Wembley, dimanche.

Le Tchèque Patrik Schick a marqué son troisième but vendredi sur penalty (37e) après son doublé lundi, et Ivan Perisic a égalisé en début de seconde période (47e). Les deux équipes joueront leur avenir mardi, contre l’Écosse pour la Croatie, et l’Angleterre pour la République tchèque.