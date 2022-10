Football: Pas de vainqueur entre Servette et Bâle

Le Bâlois Andy Pelmard et le Servettien Boubacar Fofana à la lutte pour le ballon.

Avec ses caractéristiques propres, Servette est-il devenu le nouveau Lugano? Comprenez l’équipe contre laquelle on n’aime pas jouer, capable d’éteindre le jeu et les émotions. Comme Lucerne une semaine plus tôt, le FC Bâle n’est en tout cas rien parvenu à créer à la Praille dimanche. Ou si peu avant les dix dernières minutes.