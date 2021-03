Duel entre Meschack Elia (YB) et Gonçalo Cardoso (Bâle).

Le choc de la soirée en Super League n ’ a pas connu de vainqueur. Young Boys, premier du classement avec 19 points d ’ avance sur Bâle, deuxième, avant le coup d ’ envoi, avait l ’ occasion d ’ ôter encore un peu plus de suspense sur la fin de la saison.

Mais les deux équipes se sont séparées sur le score de 1-1 (1-1), établi dans la première demi-heure. C ’ est d ’ abord Darian Males qui a trompé David von Ballmoos d ’ un e frappe à 20 mètres (20e) pour donner l ’ avantage aux Bâlois. Mais six minutes plus tard, Sandro Lauper a conclu d ’ une pichenette une action collective des Bernois qui n ’ a laissé aucune chance à Arthur Cabral (26e).