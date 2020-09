Et un petit jus de pommes, c'est bon et c'est local

Comment faire pire 01.09.2020 à 17:47

Avec un alcootest à l'entrée du stade? Pathétique décision sans réflexions Les supporters se retrouvent et picolent environ 3h avant le début du match, ils arrivent sur place avec 2 grammes d'alcool dans le sang sans compter les substances autres. Je me réjoui de voir la pauvre personne qui va devoir leur demander de respecter les distances et autres consignes inutiles Je lui souhaite de ne pas "marcher sur son lacet" dans l'escalier Je pense aussi que les clubs seront heureux de ne pas vendre le produit qui rempli la moitié de leurs caisses. Au moins on ne fera pas 2h de queue pour une saucisse. Et franchement respecter des distances à l'intérieur d'un stade alors que pour entrer et sortir tout le monde est canalisé par quelques malheureux portillons.