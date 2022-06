Genève: Pas de viande au menu: les Verts corrigent le tir

Les futurs élus Verts genevois ne seront pas interdits de viande, mais ils devront s’engager à réduire leur consommation en la matière. A l’occasion de leur assemblée générale samedi matin, les membres du parti écologiste ont revu la charte pour les candidats aux élections cantonales de 2023. Celle-ci ne comporte plus le point litigieux voté fin mai lors d’un congrès, qui imposait aux futurs députés et conseillers d’Etat de ne plus manger de viande dans l’exercice de leurs fonctions. Une vive polémique s’en était suivie .

Lutter contre l’élevage intensif

Ainsi, la charte, nouvellement amendée, demande aux candidats de s’engager à «agir en cohérence avec les valeurs du programme» de législature de 2023-2028. Voté à une quasi-unanimité, celui-ci prône désormais de «réduire la consommation carnée selon les objectifs du GIEC» et propose diverses mesures dans le domaine: lutter contre l’élevage intensif et industriel, adopter des prescriptions minimales exigeantes et écologiques en matière de bien-être animal, privilégier la culture d’aliments végétaux sur les terres arables de l’Etat et des communes, soutenir les éleveurs locaux et les producteurs respectueux du bien-être animal et enfin mener des campagnes de sensibilisation sur l’impact de la consommation carnée sur le climat.