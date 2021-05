Ville de Genève - Pas de vide-greniers, mais des rues vides de voitures

Avant le Covid, La ville est à vous était une manifestation populaire courue, patchwork de vide-greniers de quartier le week-end, qu’égayaient des buvettes et des concerts. Puis le virus est passé par là. Adieu troc, musique et boisson. Qu’à cela ne tienne: la Municipalité mettra sur pied ces événements de mai à octobre, avec «un élément central: la piétonnisation» de rues, trois semaines ou un mois selon les cas, a annoncé hier la conseillère administrative Christina Kitsos, cheffe de la Cohésion sociale.

Six rues sont concernées (lire ci-dessous). Elles jouiront d’un aménagement léger (sièges, plantes) et les associations y organiseront, dans un premier temps, divers jeux et ateliers. Pour le reste, ce sera un «work in progress», explique Paul-Frantz Cousin, coordinateur des événements. «On part sur cette base, en espérant être de plus en plus ambitieux» au fil des allègements des mesures sanitaires.